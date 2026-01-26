Elazığ\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.S'nin idaresindeki 23 M 0338 plakalı minibüs ile A.Y'nin kullandığı 23 AY 636 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Karayol Sokak'ta çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
