Elazığ'da öğrenciler tarihi mekanlarda masalla buluşuyor - Son Dakika

Elazığ'da gönüllü öğretmenler tarafından tarihi mekanlara götürülen ve masal anlatılan çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan 35 öğretmen, öğrencilerle bir araya gelerek onlara masal anlatıyor.

Öğretmenler, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesinde Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalan tarihi yapılarda minik öğrencileri masallarla buluşturuyor.

Çocuklar gezdikleri tarihi mekanlar hakkında bilgi edinirken, unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel Anadolu masallarını dinleyerek geçmişe yolculuk yapıyor.

Masallar çocuklar için önemli

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, 35 masal öğretmeniyle kentin her noktasındaki öğrencilerin masalla buluşturulduğunu söyledi.

Masalların çocukların gelişimi ve yaratıcı düşünmesi için önemli olduğunu ifade eden Gürtürk, masalların tarihi mekanlarda öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Projede amacın geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak masal anlatıcılığını geliştirmek olduğunu kaydeden Gürtürk, çocukların bu yönde en güzel şekilde bilgilendirip bilinçlendirildiğini aktardı.

Eskiden köylerde masal anlatıcılarının bulunduğunu dile getiren Gürtürk, "Bu masal anlatıcıları haftanın belli günlerinde evlerde masalı birkaç bölüm şeklinde anlatırdı. Biz de heyecan ve zevkle diğer günleri beklerdik. Aynı havayı bu çalışmada da gördüm." diye konuştu.

Dil gelişimi, yaratıcı ve eleştirel düşünme için masal önemli

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür de kültürel miras olan Anadolu masallarını tarihle birleştirerek çocuklara aktardıklarını söyledi.

Kentteki tüm çocukları kültürel miras olan masalla bütünleştirmek için seferberlik halinde çalıştıklarını anlatan Gür, şöyle devam etti:

"Tüm çocuklarımıza masal anlatıyoruz. Çocuklarımızı masallarımızla birleştiriyoruz. Gruplar halinde tarihi yerlere götürdüğümüz çocuklara masal anlatıyoruz. Tarihi yerlerde çocuklarımıza kültürel mirasımız olan masalları anlatıyoruz. Böylelikle çocuklarımız köklerini unutmuyor. Geçmişten geleceğe sağlam bir köprü kuruyoruz. Tekerlemeler öğretiyoruz. Efsaneleri anlatıyoruz."

Çalışmanın olumlu sonuçlarını gördüklerini, çocukların da masal anlatmaya başladığını dile getiren Gür, "Çocuklarımızın dil gelişimi, yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri açısından masal çok önemli." diye konuştu.

"Masalın önemini anladım"

Öğrencilerden Ayşe Meryem Duran ise proje sayesinde masala ve tarihe karşı ilgisinin arttığını kaydetti.

Tarihi yerleri görmeyi çok sevdiğini aktaran Duran, "Öğretmenimizin bize anlattığı masallara karşı sevgim arttı." ifadelerini kullandı.

Masalları severek dinlediğini dile getiren Zeynep Tuana Aktop da etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini anlattı.

Daha önce masal dinlemeyi sevmediğini ifade eden Elif Altay, "Şimdi çok seviyorum. Masalın önemini anladım." dedi.???????