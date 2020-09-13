Elazığ'da okul şantiyesinde yangın, işçilerin konteynerleri küle döndü - Son Dakika

Elazığ'da okul şantiyesinde yangın, işçilerin konteynerleri küle döndü

Tüplerin patladığı konteyner yangını, paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir okul şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler çıkan yangında, konteynerler kül oldu.Tüplerinde patladığı konteynerlerde o anda kimsenin olmaması nedeniyle yangın ucuz atlatıldı.

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde Elazığ TSO yanında bulunan inşası süren 24 Kasım İlkokulunun şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler şantiyede çalışırken bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ikisi işçilerin kaldığı, biri ofis olarak kullanılan 3 konteyner alevlere teslim oldu.Yangını farkeden işçiler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ettiği sırada konteyner içerisinde bulunan tüpler patladı, elektrik akımı nedeniyle de kıvılcımlar çıktı. Panik yaşatan yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 konteyner tamamen küle döndü.

Polisin de tedbir aldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.