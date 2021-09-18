Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. idaresindeki 23 ACD 170 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 BG 897 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ