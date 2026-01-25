Elazığ\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Elazığ'da park halindeyken alev alan Tofaş otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ