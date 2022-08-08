Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

08.08.2022 23:05

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetli olduğu M.U.'ya ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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