Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Caminin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmada şahsın 20 yaşındaki Ferhat Çelik olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, 20 yaşındaki gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Harput, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.