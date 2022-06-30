Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

30.06.2022 10:04

Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Elazığ'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi'nde ağaca asılı halde bulundu.

Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi'nde ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Caminin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmada şahsın 20 yaşındaki Ferhat Çelik olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, 20 yaşındaki gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Harput, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:03:03. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement