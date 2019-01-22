Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Elazığ'da Terör Propagandasına 3 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ'da Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şahısları tespit etti. Polis, bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik olarak bugün Karakoçan ilçe merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, 3. Sayfa
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