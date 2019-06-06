Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
39 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Durak
yönetimindeki 23 AR 268 plakalı otomobil, Güney
Çevre Yolu Yeni Köy Kavşağında refüje çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Durak 112 Acil Servis
ekiplerince Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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