Son Dakika Haberleri: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

39 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Durak yönetimindeki 23 AR 268 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Yeni Köy Kavşağında refüje çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Durak 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Ali Durak, Elazığ, Güncel
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