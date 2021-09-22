Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Veysel Karani Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABB 274 plakalı hafif ticari araç ile 23 AG 937 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi, ambulansta yapıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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