Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Ölü

19.01.2026 18:16
Elazığ'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ümit Avcı yönetimindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkisinde park halindeki 47 ADV 731 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araç sürücüsü Ümit Avcı ile araçta bulunan eşi Nurten Avcı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Ölü
