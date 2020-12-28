Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı

28.12.2020 17:45
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı, System.String[]

ELAZIĞ'da, demir yolundan geçen Murat Özdemir'in kullandığı kamyona tren çarptı.

ELAZIĞ'da, demir yolundan geçen Murat Özdemir'in kullandığı kamyona tren çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Özdemir'in kullandığı 23 AAF 320 plakalı kamyon iddiaya göre, çalışmayan sinyalizasyon nedeniyle kontrolsüz şekilde demir yolundan karşı yöne geçtiği sırada Bingöl'ün Genç ilçesinden Mersine giden 53-521 sefer sayılı tren çarptı. Kazada, 3'ü kamyonda 2'si ise trende olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.


Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı

Kızılay Mahallesi, Murat Özdemir, Elazığ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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