Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, demir yolundan geçen Murat Özdemir'in kullandığı kamyona tren çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Özdemir'in kullandığı 23 AAF 320 plakalı kamyon iddiaya göre, çalışmayan sinyalizasyon nedeniyle kontrolsüz şekilde demir yolundan karşı yöne geçtiği sırada Bingöl'ün Genç ilçesinden Mersine giden 53-521 sefer sayılı tren çarptı. Kazada, 3'ü kamyonda 2'si ise trende olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.