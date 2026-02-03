Elazığ'da Üniversiteler İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Elazığ'da Üniversiteler İşbirliği Toplantısı

03.02.2026 15:18
Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde bölgesel işbirliği ve kalkınma temalı toplantı yapıldı.

Elazığ'da "3. Bölgesel Üniversiteler İşbirliği ve İstişare Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde "Yerel Kalkınmada Güç Birliği, Avrupa Ekosistemine Ortak Yolculuk" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın Fırat ve Dicle havzaları açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Elazığ'ın tarihsel, kültürel ve bilimsel bir merkez olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat Üniversitemiz büyükşehir olmayan tek araştırma üniversitesi, inanıyorum ki el birliğiyle biz bu başarıyı daha ileriye taşıyacağız. Şu an düzenlenen istasyon akademi programına büyük bir hayranlığım oluştu çünkü birlikte çalışma kültürünün bizim toplum olarak öğrenmemizin ne kadar önemli olduğunu, istişare kültürünün aynı zamanda karşılıklı olarak dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Üniversiteler arası işbirliği ve istişare kültürünün önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, bu çalışmaya emek verenlere teşekkür etti.

Hatipoğlu, bu tür buluşmaların değerli olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kalkınmanın yerelden başladığını ifade ederek, bilgi ekonomisi, tasarım ve yapay zeka çağında üniversitelerin ve akademisyenlerin rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Üniversitelerin bilgi üretiminde ve toplumsal dönüşümde öncü olması gerektiğini kaydeden Şahin, şunları aktardı:

"Dönemin ruhunu yakalayamazsak pazar olmaya devam edeceğiz. Dünya medeniyet tarihini incelediğiniz zaman kim bilgiyi elinde tutarsa o dünyada sözünü söylüyor. 200 yıldan beri batı medeniyeti Oxford'u kuran irade Endülüs'ten esinlenmiştir. Oxford'u kuran irade 200 yıldan beri dünya hakimiyetini sağlamıştır ama onlar öldürüyor. Gazze'de çocukları öldürüyor. Suriye'deki çocukları öldürüyor. Hiç canları yanmıyor. Bunu yaşamış bir anne başkan olarak bizim medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerekiyor."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise ortak akıl ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun yerelden ulusala yayılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Şerifoğulları, şunları aktardı:

"Kalkınmanın temel amacı ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan şehirlerin gelişmişlik düzeyini arttırırken toplumun yaşam kalitesini ve refah düzeyini de yükseltmektedir. Bizleri bu hedefe ulaştıracak olan ise aklın, tecrübenin ve bilginin harmanlanmasıyla çizilecek rotada birlikte güçlü adımlar atmaktır. Amaç yalnızca ekonomik açıdan büyüme değil insanımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi, nitelikli istihdamın oluşturulması, üretilen bilginin bu topraklara değer katmasıdır. Ortak akıl ve güç birliği ile anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir."

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da toplantının temel amacının bölge üniversiteleri arasında tecrübe paylaşımını artırmak ve Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere uluslararası kaynaklardan daha etkin yararlanmak olduğunu söyledi.

Fırat Üniversitesinin çalışmalarını aktaran Göktaş, üniversiteler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 17 üniversitenin rektörü ve akademisyenler katıldı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından ilgili akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Yerel Yönetim, Elazığ, Kültür, Güncel, Son Dakika

