Elazığ'da zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi - Son Dakika

Elazığ'da zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi

30.03.2021 16:09
Elazığ'da zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşanan zirai donun çiçeklenme ve tomurcuklanma dönemindeki kayısı ağaçlarında verimi yüzde 60 civarında düşürdüğü bildirildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşanan zirai donun çiçeklenme ve tomurcuklanma dönemindeki kayısı ağaçlarında verimi yüzde 60 civarında düşürdüğü bildirildi.

Kentte 26- 27 Mart'ta kar yağışı sonrası yaşanan zirai dondan 100 bin dekar alandaki kayısı ağacı olumsuz etkilendi.

Dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın Baskil ilçesinde yıllık ortalama 60 bin ton civarındaki taze kayısı üretimi ile Malatya ve Mersin'den sonra kayısı üretiminde 3'üncü il olduğunu belirtti.

Kentte yaşanan zirai dondan başta Karakaya Baraj Gölü kıyısındakiler olmak üzere kayısı ağaçlarının olumsuz etkilendiğini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Baharın hızlı bir şekilde başlaması ve sıcaklıkların artmasıyla bütün meyve ağaçlarında olduğu gibi bölgedeki kayısı ağaçlarında da çiçeklenme normal mevsime göre erken başladı. Çiçeklenmenin erken başlamasıyla her yıl olduğu gibi bir endişe doğdu, maalesef o endişe gerçeğe döndü. 26 Mart'ta birkaç gece üst üste eksi birlerden başlayıp en son eksi 5'lere kadar düşen sıcaklıkla bir kısmı yeni çiçek açmış, bir kısmı da tomurcuklanmaya giden kayısı ağaçlarımızda maalesef ön tespitlere göre yüzde 50-60 civarında bir zarar söz konusu. Bölgede tek geçim kaynağı kayısı olan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum."

"TARSİM sigortası yapmalarını istiyoruz"

Karahan, son yıllarda iklime bağlı olarak doğal afetlerin daha sık yaşandığını, bu durumun üreticiyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Doğal olayların ortaya çıkardığı zararın engellenmesinde ve üretimin sürekliliğinin sağlanmasında tarım sigortasının önemli bir araç olduğunu vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Almamız gereken her türlü tedbiri alarak bu tür doğal afetlere hazırlıklı olacağız. Bakanlığımızın yüzde 50 poliçe bedelini hibe olarak ödediği TARSİM

sigortalarını imkanı olan, şartları uyan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm üreticilerimizin yapmalarını istiyoruz. Zirai dondan etkilenen üreticilerimizden TARSİM sigortasını yapmış olanlar sigortadan zararlarını alacaklar."

Karahan, don zararından dolayı tüm üreticilerin söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yürüteceklerini sözlerini ekledi.

"Allah devletimizden razı olsun, bize hep sahip çıkıyor"

Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç de Karakaya Baraj Gölü kıyısında yer alan kayısı ağaçlarının erken çiçek açmalarından dolayı zirai dondan daha fazla etkilendiğini kaydetti.

Kayısı yetiştiriciliğinin yöre halkının tek geçim kaynağı olduğunu aktaran Yüzgeç, "Büyük bir don oldu, yüzde 80-90 kayısı ağaçlarımızda yanma oldu. Bu yüzden mağduruz. Allah devletimizden razı olsun, bize hep sahip çıkıyor, inşallah bundan sonra da sahip çıkacaktır." dedi.

Kayısı üreticisi Mehmet Yüzgeç ise, 400 kök kayısı ağacının dondan etkilendiğini belirterek, "Devletten yardım talep ediyoruz. Tarım krediye, kooperatiflere, bankalara borçlarımız var. Mazot alıyoruz, taksitle gübre alıyoruz. Bu ödemelere bir kolaylık sağlanırsa, devlet bize yardımcı olursa en azından seneye bu zamana kadar o sıkıntılarımız giderilmiş olur. Tekrar bir umutla biz kayısıyı bekleriz." ifadelerini kullandı.

Baskil, Elazığ, Baraj, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi - Son Dakika


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