Elazığ'dan dünya sofralarına 1000 ton kurutulmuş domates - Son Dakika

ELAZIĞ'da bazı girişimcilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak başlattığı ve 20 bin dekarlık alanda yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, kurutularak başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu yılın ilk 8 ayında 1000 ton ihraç edilen kurutulmuş domates aynı zamanda çevre illerden gelen birçok tarım işçisi için istihdam kaynağı oldu.

Elazığ'da 3 yıl önce bazı girişimciler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak sanayi tipi domates üretimine başladı. 20 bin dekarlık alan üzerinde yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, çoğunluğu kadın olan işçiler tarafından toplandıktan sonra kesilerek, zemin üzerine serilen örtü üzerine bırakılıyor. Domatesler kurumadan tuzlanarak, yaklaşık 6 gün güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Domatesler kuruduktan sonra, talep doğrultusunda yurt içine ve başta Amerika olmak üzere yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın sahip olduğu toprak yapısı, iklimi ve yağış rejimi ile tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "Özellikle birçok üründe lider konumunda olan Elazığ, sebze yetiştiriciliğinde bölgenin ihtiyacını karşılayan il konumunda. Özellikle sebzecilikte domates üretimi ile ön plana çıkıyor. Yaklaşık 20 bin dekar alanda domates üretimi yapıyoruz. Bu üretimde yıllık olarak 85 ile 100 bin ton arasında domates elde ediyoruz" dedi.