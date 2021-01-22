ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı - Son Dakika

ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı

22.01.2021 10:47

Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin 1'inci yılına yaklaşırken, depremzedelere yaklaşık 1 milyarı nakdi ve ayni olmak üzere, konutlar ve kredi destekleri ile rakamın 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi Vali Erkaya...

Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin 1'inci yılına yaklaşırken, depremzedelere yaklaşık 1 milyarı nakdi ve ayni olmak üzere, konutlar ve kredi destekleri ile rakamın 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi

Vali Erkaya Yırık:

-"Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL'lik bir nakdi yardım aktarmış oldu"

-"3 bin civarında konutu, kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik, bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasına bekliyoruz"

-"Konutların tamamı 2021 ortasından sonra teslim edilmeye başlanacak"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yıl dönümüne günler kalırken, şuana kadar 1 milyar lirası depremzedelere ayni ve nakdi olmak üzere konutların yapımı ve faizsiz kredilerle bu rakamın 7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yaklaşık 3 bin konut, hak sahiplerine kura ile teslim edilirken, kısa bir süre içerisinde bu rakamın 8 bine ulaşacağı, 2021'in Haziran ayı sonundan itibaren ise tüm konutların tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Şuana kadar depremzedelere nakdi ve ayni olmak üzere yaklaşık 1 milyar, esnafa 1 milyar liradan fazla kredi desteği ile 20 bin konut için 5 milyar TL olmak üzere toplam 7 milyar TL'lik destek verdiği bildirildi.

"Depremden sonra 7 milyarlık destek"

Deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm yardımlarının kente geldiğini anımsatan Elazığ Valisi Erkaya Yırık İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20 bin konutu planlayarak inşaatlarına başladı. AFAD, çalışmalarını yapmak suretiyle vatandaşlarımızın hak sahipliğini gerçekleştirdi. 14 bin 500 sayısında AFAD'dan rezerv alan hak sahibi vatandaşlarımız var. 20 bin konut belki de ihtiyacın çok üzerinde yapılan bir konut oldu. O süreçte vatandaşlarımızın depremden hemen sonra iaşe, ibate ve diğer yardımlarını, kira taşıma yardımlarını olmak üzere devletimiz karşıladı. Depremin birinci dakikasında itibaren cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımız vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı, her zaman yanlarında oldu. Bu süreçte kira yardımı başta, taşınma, eşya, iaşe yardımı olmak üzere konteyner ketlerde kalan vatandaşlarımıza yapılan diğer yardımlar olmak üzere 950 milyon TL'lik bir nakdi yardım yapıldı. Bununla birlikte özellikle esnaflarımızın mağduriyetini giderme anlamında kredi garanti fonu başta, Esnaf Kefalet Kooperatifinin yapmış olduğu krediler olmak üzere 1 milyar liralık bir nakdi desteği de sağlamış olduk, 20 bin konutu düşündüğümüz zaman 250 bin liralık masrafı maliyeti varsayarsak toplamda 5 milyar TL'lik bir inşaat maliyeti ortaya çıkıyor. Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL'lik bir nakdi yardım aktarmış oldu. Allah, devletimize zeval vermesin" dedi.

"20 bin konutun tamamı bu yaz teslim"

Vatandaşların yapılan desteğin her zaman karşılığını gösterdiğini ve memnun olduğunu ifade eden Vali Yırık," Bilindiği üzere şu aşamaya kadar 20 bin konut inşaatı başlamıştı ve inşaatlar devam ediyor. Bu süreçte Yazıkonak, Bızmışen, Karşıyaka, Mustafapaşa, Abdullahpaşa, Aksaray ve Gümüşkavak'ta biten konutları vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle belirlemiş olduk. Vatandaşlarımızın çoğu bu kura çekimi sonrasında anahtarlarını teslim alarak konutlarına yerleşti. Hatta ziyaret de ettik, vatandaşlarımız yeni yapılan bu konutlardan son derece memnun. Dolayısıyla vatandaşlarımız görüştüğümüzde zaman zaman konutların, eski konutlardan çok daha mukavemetli, konforlu ve çevre düzenlemesiyle birlikte gayet keyif alınacak bir mekana kavuştuklarını ifade ettiler. 3 bin civarında konutu, kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasına bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede TOKİ'nin bu konutların tamamını zannediyorum 2021 ortasından sonra teslim etmeye başlayacak"diye konuştu.

ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı
ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı
ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı
ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı

Türk Lirası, Elazığ, Kredi, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ-DRONE) Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı - Son Dakika


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