Elazığ İl Özel İdare'nin Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare'nin Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor

27.03.2022 21:23
Elazığ İl Özel İdare'nin Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda yapacağı Çankaya Üniversitesi, maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda yapacağı Çankaya Üniversitesi, maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Elazığ ekibi, başantrenör Mehmet Özkan yönetiminde günün tek çalışmasını İl Özel İdare Çimentaş Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Tüm sporcuların katıldığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Yarın da yapılması planlanan antrenman ile karşılaşmanın hazırlıkları tamamlanacak.

Elazığ İl Özel İdare ile Çankaya Üniversitesi, 29 Mart Salı günü saat 14.00'de Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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Basketbol Süper Ligi, Çankaya Üniversitesi, Mehmet Özkan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ İl Özel İdare'nin Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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