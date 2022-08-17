Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.
Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.
Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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