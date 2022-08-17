Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

17.08.2022 09:12
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Kovancılar, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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