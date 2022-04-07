Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava" - Son Dakika
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Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava"

07.04.2022 17:10

Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilen Palu tava, bu sene de Ramazan sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu.

Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilen Palu tava, bu sene de Ramazan sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu.

Gastronomi sıralamasında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Elazığ, yöresel yemekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Murat Nehrinin hayat verdiği, tarihin tanığı ve yaşayanı olan, evliyalar diyarı Palu ilçesinden adını alan Palu tava Ramazan aylarında daha çok tüketiliyor. Kendine has bir tarifi olan Palu tavanın yapım aşaması biber ve kırmızı etin kerpiç tava da birleşmesiyle başlıyor. 4,5 - 5 saat aralığında fırın ateşinde yavaş yavaş pişen Palu tava daha sonra iftar sofralarını süslüyor.

Ramazan aylarında Palu tavanın çok tüketildiğin belirten kasap Fatih Akdeniz, "Palu tava, Elazığ'da herkesin de bildiği gibi evliyalar ilçesi olan Palu'nun meşhur bir yemeğidir. Çok eskiden gelen lezzetli bir yemek. Elazığ yöresel yemeklerde Türkiye'de birinci sırada geliyor. Çok zengin bir yemek kültürüne sahibiz, içli köfte, sarma ve daha birçok yemeklerimiz var. Ama en çok tercih edilen yemeklerimiz odun ateşinde pişen yemeklerdir. Palu tavası normal zamanda 15 veya 20 tane yaparken Ramazan aylarında bunun üç katına yani 60 veya 70 taneye çıkıyor. Palu tava Ramazan aylarında vazgeçilmez bir yemek. Herkesin hemen haftada bir iki defa sofrasında olan bir yemektir. Bu yemek hazırlandıktan sonra 4-5 saat pişmesi gerekiyor, odun ateşinde hiç el değmeden pişmesi lazım" dedi.

(Yakup Sağlam/ İHA)

Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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