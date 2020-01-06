Elazığ ve Bingöl'de 52 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ'da İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.



Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan, kent merkezine bağlı 5, ilçelerden Sivrice'de 10, Baskil'de 17, Keban'da 1 ve Maden'de 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl'de de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kardan dolayı ulaşım sağlanamayan merkez ve 7 ilçeye bağlı 10 köy yolunun açılması için 48 araç ve 108 personelden oluşan 11 ekiple çalışma yürütülüyor.