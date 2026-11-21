Palu'da yaban hayatının nadir görülen türlerinden dağ keçileri, köy yakınlarında ortaya çıktı. Keçilerin rahat tavırları görenleri şaşırttı.

İNSANLARDAN KORKMADAN GEZDİ

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Arındık köyünde görüntülendi. Köy yakınlarında insanlardan korkmadan dolaşan dağ keçileri, o anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

ORMANLIK ALANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre bölgede gezinen dağ keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

AVLAYANA 940 BİN LİRA TAZMİNAT

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu'nun listesine göre yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi, avlanması yasak türler arasında yer alıyor. Komisyonun 2025-2026 av dönemi için belirlediği tazminat bedeli, bu türlerden 1 hayvan için 940 bin lira.

Avlanması yasak hayvanlara zarar verenlere tazminatın yanı sıra idari para cezası uygulanıyor. Failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da öngörülüyor. DKMP ekiplerinin bu yıl yakaladığı kaçak avcılara uygulanan toplam ceza ve tazminat tutarları da bu rakamların üzerine çıktı. Niğde'deki Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle suçüstü yakalanan bir kişiye 984 bin 718 lira, Hakkari'de yakalanan bir avcıya ise 956 bin 619 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.