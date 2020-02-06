Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika

Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor

6 saat önce

Elazığlı depremzedeler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığda şehit olanların üzüntüsünü yaşıyor, yaralananlar için dua ediyor.

Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor, System.String[]

Elazığlı depremzedeler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığda şehit olanların üzüntüsünü yaşıyor, yaralananlar için dua ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının, bölgede yaraların hızla sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Desteklerle hayata tutunmaya çalışan Elazığlı depremzedelerin acısı, Van'daki çığ felaketi ile katlandı.

Evleri hasar gören ve geçici olarak çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, çığda şehit olanların da üzüntüsünü yaşıyor. Çığın altında kalarak şehit olanlar için dua eden depremzedeler, yakınlarına da başsağlığı diliyor.

"Milletçe çok üzgünüz, şehitlerimiz var"

Depremzedelerden Aykut Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Vanlıların da depremden sonra kendilerine yardımda bulunduğuna işaret eden Öz, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Yaşanan olaylardan duydukları üzüntüyü ifade eden Öz, "Felaketler art arda geliyor. Deprem, çığ düşmesi, uçak kazası. Milletçe çok üzgünüz, şehitlerimiz var. Allah yakınlarını kaybedenlere sabır versin. Çok zor bir durum. Bizim burada eksiğimiz yok. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz her türlü problemimizle ilgileniyor. Vanlılar da bize yardımlarıyla çok destek oldu." diye konuştu.

"Felaketi yaşayan bilir"

Mehmet Karadağ da çığ felaketinin acılarına acı eklediğini aktardı.

Van için dua ettiklerini belirten Karadağ, "Allah onların yardımcıları olsun. Felaketi yaşadık, ne demek olduğunu biliyoruz. Onlar için her zaman duacıyız. Onlara manevi destek olmaya çalışıyoruz. Felaketi yaşayan bilir." ifadelerini kullandı.

Salih Kaya ise Van'dan gelen haberle sarsıldıklarını anlattı.

Van'da kış şartlarının daha zor olduğuna değinen Kaya, "Allah onlara yardım etsin. Van'da şartlar daha kötü. Burada çadırda kalabiliyoruz, onlar için daha sıkıntılı bir durum var. Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Bahçesaray, Sivrice, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı 8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]