Elazığspor ekibine, Korona virüs testi yapıldı

Elazığspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolculara korona virüs testi yapıldı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'a Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs testi yapıldı.Yapılan testler sonucunda herhangi bir koronavirüs belirtisine rastlanmadığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi..



Kulüpten yapılan açıklamada, ilgiden dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. - ELAZIĞ