Son Dakika Haberleri: Elazığspor Hatay'a Gitti

Elazığspor Hatay'a Gitti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. Haftası'nda Hatayspor'u konuk olacak olan Birevim Elazığspor, bu karşılaşma için 20 futbolcuyla Hatay'a gitti.

Elazığspor Hatay'a Gitti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 27. Haftası'nda Hatayspor'u konuk olacak olan Birevim Elazığspor, bu karşılaşma için 20 futbolcuyla Hatay'a gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. Haftası'nda B.Elazığspor, Çarşamba günü Hatayspor'la karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için bu sabah saat 09.00'da kendi özel otobüsüyle Hatay'a gitti.

Bekamenga ve Diallo'nun sakatlığı, Yiğitcan Erdoğan ve Idrissa Diara'nın kart cezaları nedeniyle yer almadığı kadroda, sakatlıktan kurtulan isimler Ömer Yıldız ve Ahmet Burak Solakel dahil edildi.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar, Hatayspor maçı kadrosuna, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Serdar Özbayraktar, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Emir Gökçe, Kadir Taşoğlu,Serge Ognadon Akakpo, Ömer Yıldız, Dersim Şahan Kaynak, Eren Çinkılınç, Abdülkadir Kayalı, Lamine Diarra, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Boubacar Traore, Rüştü Hanlı, Cengizhan Akgün ve Abel Issa Camara'yı dahil etti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:44 Kaynak: İHA

Hatayspor, Elazığspor, Hatay, Spor
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