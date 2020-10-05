Elazığspor Yiğitcan'la yeniden anlaştı

Kulüp Başkan Selçuk Öztürk'ün görüştüğü ve 1 yıllık anlaşma sağladığı Yiğitcan Erdoğan, salı günü Elazığ'a gelerek takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. - ELAZIĞ

Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı