Elazığspor Yiğitcan'la yeniden anlaştı

Elazığspor, 1. Transfer Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala kaptanı Yiğitcan Erdoğan'la yeniden anlaştı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Yiğitcan Erdoğan'la transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala yeniden anlaştı.
Kulüp Başkan Selçuk Öztürk'ün görüştüğü ve 1 yıllık anlaşma sağladığı Yiğitcan Erdoğan, salı günü Elazığ'a gelerek takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:40 - Kaynak: İHA
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