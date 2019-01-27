Son Dakika Haberleri: Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor: 3-2

Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor: 3-2

1 saat önce

STAT: Elazığ Gençlik MerkeziHAKEMLER: Emre Abar, Harun Öztekin, Ercan Akbaş ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Eren, Enver, Burak, Yunus, Nihat, Cenk, (Dk.78 Semih), Mazlum, Arif, Furkan, (Dk.66 Ertuğrul), Gökhan, (Dk.90 Samet)ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan, Muammer, Salih, (Dk.

Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor: 3-2, System.String[]


STAT: Elazığ Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Emre Abar, Harun Öztekin, Ercan Akbaş 

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Eren, Enver, Burak, Yunus, Nihat, Cenk, (Dk.78 Semih), Mazlum, Arif, Furkan, (Dk.66 Ertuğrul), Gökhan, (Dk.90 Samet)

ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan, Muammer, Salih, (Dk.56 Mahmuthan), Hasan, Fatih, Mehmet, Suat, (Dk.47 Mustafa), Safa, (Dk.74 Mert), Şahinali, Mücahit, Metehan

GOLLER: Dk.23,45 Gökhan, Dk.88 Semih (Elaziz Belediyespor), Dk.7 Hasan, Dk.58  Yunus kk (Alibeyköyspor)

SARI KARTLAR: Burak, Mazlum, Arif, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Safa, Mustafa (Alibeyköyspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 19'uncu haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Alibeyköyspor'u 3-2 mağlup etti.

7'nci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Hasan ceza sahası içinde vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.0-1

23'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahasına giren Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

45'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

58'inci dakikada sol kanattan yerden yapılan ortaya Yunus Can ters müdahale etti ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti:  2-2

88'inci dakikada Nihat'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih  düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi takım Elaziz Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

Fatih Mehmet, Elazığ, Spor
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