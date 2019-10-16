Son Dakika Haberleri: Elbistan'da "81 ilde şanlı bayrağım" projesi
Son Dakika Güncel Elbistan'da '81 ilde şanlı bayrağım' projesi

Elbistan'da "81 ilde şanlı bayrağım" projesi

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "81 ilde şanlı bayrağım" projesi kapsamında, Azerbaycan'da öğrenciler tarafından yöresel ürünler kullanılarak yapılan bayrakların sergisi açıldı.

Elbistan'da

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "81 ilde şanlı bayrağım" projesi kapsamında, Azerbaycan'da öğrenciler tarafından yöresel ürünler kullanılarak yapılan bayrakların sergisi açıldı.

Elbistan Gençlik Merkezi'nde açılan sergide, yöresel ürünlerle yapılan bayraklar ilgiyle incelendi.

Açılış programında konuşan Kaymakam Özkan Demir, milli hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde açılan serginin anlam yüklü olduğunu söyledi.

Kahraman Türk ordusunun içinde bulunduğumuz günlerde çok zorlu harekatı başarı ile icra ettiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti.

"Ülkemizi çevreleyen kumpasa karşı çok başarılı bir harekatı kahramanca yürütüyoruz. Milletimizin vatan ve millet sevgisi çok yüksektir. Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli fark budur. Vatan, millet, bayrak sevgisi çok üst düzeydedir. Belki bizden en çok çekindikleri nokta bu nokta. Çok güzel ve anlamlı bir sergi. Azerbaycan'dan okullarımızın hazırladığı gerçekten manevi milli duygularımızı yücelten bir sergi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol tarafından sergi gezildi.

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi
Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbistan'da "81 ilde şanlı bayrağım" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]