Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti

56 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir ay önce Bozçalı Mahallesi'nde özel bir şantiyede işe başlayan Suriye uyruklu İbrahim Vasıl'ın şantiyede kaldıkları evin banyosunda bulunan su ısıtıcısına dokunan 1 yaşındaki bebeği Menal Vasıl, elektrik akımına kapıldı. Olayı gören ailenin çevredekilere haber vermesiyle bebek özel araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil bölümünde tedavi altına alınan bebek, doktorları tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu öğrenen aile sinir krizi geçirirken, bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
Bismil, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Palmeiras CEO'su, Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını açıkladı! Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! "Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]