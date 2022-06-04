Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

04.06.2022 23:00
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Budama ve kesim çalışması gerçekleştiren Ahmet Çelik'e oğlu Fatih Çelik yardıma geldi. Babası ile birlikte ağaç üzerinde kesim yapan Çelik, ağaçların yakınından geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursunbey Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatih Çelik'in geçtiğimiz yıl Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde işe başladığı ve babasına yardım etmek için izne ayrıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ahmet Çelik, Fatih Çelik, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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