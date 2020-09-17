DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

ELEKTRİK KESİLİNCE KARANTİNADA OLDUĞU YURTTAN KAÇTI

VAN'ın Gevaş ilçesinde, ailesinde koronaviürüs vakası olan İ.P., izolasyon kuralını ihlal etmesi üzerine yerleştirildiği Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndan elektrik kesintisini sırasında kaçtı. Polis tarafından evinde yakalanan İ.P., ambulansla yeniden yurda getirildi.

Gevaş ilçesinde, aile üyelerinde koronavirüs teşhis edilmesi üzerine izolasyona alındığı evinden çıktığı saptanan İ.P., Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. İ.P., dün gece elektrik kesintisini fırsat bilip, yurttan kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine polise bilgi verildi. Polis ekipleri de İ.P.'yi Gevaş ilçesindeki evinde yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan İ.P. güvenlik önlemleri altında yeniden yurda getirildi. 14 gün karantinada tutulacağı öğrenilen İ.P. hakkında adli işlem yapıldı.

HAKKINDA İKİNCİCEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Elektrik kesintisini fırsat bilerek yurttan kaçan İ.P'nin tekrar yakalanarak yurda geri getirildiğini söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez şöyle konuştu:

"Yurtta izole ettiğimiz bir kişi gece elektriklerin kesilmesini fırsat bilerek yurttan kaçtı. Emniyet güçlerimiz en kısa sürede o şahsı yakalayarak kaldığı yurda teslim etti. Hakkında ikinci bir cezai işlem yapıldı. Hem temaslı olduğu için izole edilen hem de evde tedavi edildiği için izole edilen tüm vatandaşlarımızın kesinlikle ikametlerinin dışına çıkmamasını istiyoruz. Çıkmaları durumunda haklarında işlem yapılacağını bilmelerini istiyoruz. Hem kendi sağlığı hem de insanların sağlığı için bu tedbirlere uymaları gerekiyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Süleyman Şah öğrenci yurdandan detaylar-Yurtta alınan önlemler-Muhabir anonsu-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile röportaj-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

==========================

Evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp, intihar etti

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle vurarak öldüren Şenel Bulut (56), daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Şenel Bulut, köy girişindeki bir kamelya içinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı. Bulut, daha sonra yanında bulunan af tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri savcılığın talimatıyla olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.