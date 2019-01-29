Son Dakika Haberleri: Elektrik Şirketi Çalışanlarına Saldırı İddiası

Elektrik Şirketi Çalışanlarına Saldırı İddiası

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elektrik Şirketi Çalışanlarına Saldırı İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, Almaşar Mahallesi'nde kaçak elektrik denetimi yapan firma çalışanları A.Y. ve H.Ş'nin içinde bulunduğu araç, bir grup tarafından durduruldu. Silah tehdidiyle darbedilen, cep telefonları ile bilgisayarlarına zarar verilen çalışanlar, bir süre sonra olay yerinden kaçmayı başardı.

Durumun bildirildiği jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K, Cumali K, İsmail K, Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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