Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı

Haberin Videosunu İzleyin
Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı
25.11.2025 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı
Haber Videosu

Esenyurt'ta bir elektrikli araç, akaryakıt istasyonunda alev alarak patladı. Olayda panik yaşandı.

Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Olayda panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJDAYKEN PATLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı.

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ PANİK KAMERADA

Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş, "Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi Nedeni çok ilginç Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Avustralyalı senatörden provokatif eylem Kara çarşafla Meclis’e geldi Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Canan Karatay’ın acı günü Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu
Bakan Işıkhan duyurdu Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

22:40
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise’ya mağlup oldu
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu
22:38
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ’dan yana kullandı
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullandı
22:37
Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
22:28
Savaş an meselesi Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16’ları kaldırdı
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı
20:53
Trump’ın uykularını kaçıracak görüntü Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
19:58
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay Baba arama çalışmalarına katılmamış
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış
19:21
Erzincan’da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
19:07
Fenerbahçe’de deprem Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
18:59
Akıllara durgunluk veren kaza Görenler dönüp bir daha baktı
Akıllara durgunluk veren kaza! Görenler dönüp bir daha baktı
18:32
Otopsi raporu çıktı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
18:00
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 00:40:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Elektrikli Araç Benzinlikte Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.