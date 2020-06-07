Elektrikli bisikletle dereye uçan kadın öldü - Son Dakika

Elektrikli bisikletle dereye uçan kadın öldü

TRABZON'un Çaykara ilçesinde virajı alamayan sürücü, kullandığı elektrikli bisikletle dereye yuvarlandı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde virajı alamayan sürücü, kullandığı elektrikli bisikletle dereye yuvarlandı. Kazada, suya kapılan sürücü Kübra Adakul (28) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkisinde meydana geldi. Tatil için Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Rampa yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Solaklı Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un çocukları da jandarma ekiplerince alınarak karakola götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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