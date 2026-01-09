Elektrikli Motosiklet Denize Düştü, 2 Yaralı

1) BAKAN MEMİŞOĞLU: SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇOK BÜYÜK BİR YOL KATETTİK (2)

'HERKES LÜKS, MEDENİ VE İNSANI BİR ŞEKİLDE HİZMET ALACAK'

Balıkesir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların lüks, medeni ve insanı şekilde hizmet alacağını söyledi. 65 yataklı hastanenin, 17 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, AK Parti iktidarından önce Susurluk'a böyle bir hastanenin yapılacağı bazı kesimlerin hayaline bile gelemeyeceğini dile getirdi. Hastanenin her yatağının tek kişilik tuvaletli, banyolu, televizyonlu ve buz dolaplı olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Herkes lüks, medeni ve insanı bir şekilde hizmet alacak. 2002 öncesinde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin doktor, kimin refakatçı belli olmayan bir sağlık hizmeti alıyordu. Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında senede 1 milyar kez insanlara hizmet veren, 48 bin üzerinde yoğun bakımı olan bir buçuk milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz" dedi.

'DÜNYAYA SAĞLIĞIN TEKNOLOJİSİNİ VE BİLİMİNİ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Dünyaya sağlık teknolojisi ve bilimini üretmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bugün etrafınıza baktığınız zaman hepimiz güvende, geleceğe daha mutlu ve güvende bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da çok çalışacağız. Daha da iyi olacağız. Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Türkiye'de her vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Çok gelişmiş diye gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz. Bir çok malzemesini cihazını üretmek için çalışacağız. Aynı zamanda dünyaya sağlığın teknolojisini ve bilimini üretmek içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yiğithan HÜYÜK/BALIKESİR,

2) KONTROLDEN ÇIKAN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET DENİZE DÜŞTÜ; 2 YARALI

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahil yürüyüş yolunda kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli motosikletin, kayalıkların üzerinden denize düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Altıntaş sahilinde meydana geldi. M.T. (45) yönetimindeki 16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sahil yürüyüş yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıkların üzerinden denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki R.M., Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarıldı. İki yaralı, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.