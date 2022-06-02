Elif Çakal'ın ölümünde keşif kararı - Son Dakika
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Elif Çakal'ın ölümünde keşif kararı

02.06.2022 16:56
Elif Çakal'ın ölümünde keşif kararı

SULTANGAZİ'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

SULTANGAZİ'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 22 Haziran'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar 22 yaşındaki Gürkan Kalmaz ve 21 yaşındaki Ufuk Bökü ile 16 yaşındaki T.Y. ve 18 yaşındaki S.T. katıldı. Ayrıca şikayetçi sıfatıyla maktul Elif Çakal'ın annesi Hacer Çakal, baba Abdulkadir Aydın ve kızkardeşi Şüheda Tekin ile Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

YARGILAMA KAPALI YAPILDI

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıkların diğer sanıkların dosyasıyla birleştirilmesi nedeniyle çocuğun korunması ihtiyacı gerekçesiyle yargılamanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu nedenle duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, şikayetçi Hacer Çakal sanıklara saldırmaya çalışması üzerine salondan çıkarıldı.  Duruşmada sanıklar ve suça sürüklenen çocukların savunması Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla kayda alındı.

ELİF ÇAKAL'IN BABASI: "İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM "Baba Abdülkadir Aydın olayı görmediğini ancak kızının intihar ettiğine inanmadığını belirterek "Hayatı severdi. Hiçbir psikolojik sıkıntısı yoktu. Ara sıra alkol alırdı. Uyarırdım. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Şühede Tekin ise kardeşinin psikolojik sorunları olmadığını, intihara eğilimli olmadığını belirterek "Hiçbir şekilde kavgasını görmedim. Kadın olan sanıklar kardeşimi kötü yola sevketti. Onlar yüzünden alkole alıştı. Hatta uyuşturucu etkisi altında olduğunu da gördüm. Uyuşturucuyu da bu kızlar sağlamıştır. Şikayetçiyim" diye konuştu. Aile Bakanlığı ve Hacer Çakal'ın avukatı da şikayetçi olduklarını belirtti.

TANIK DİNLENDİDuruşmada olay sırasında ses kaydı atan S.T'nin ablası Berna T. de tanık olarak dinlendi. Berna T, "Maktülün namusuna laf attığını ve birazdan döveceğini söylüyordu. Ben de uğraşma dedim. Elif ile Senem arkadaştılar. Hep kavga edip barışıyorlardı" dedi.

22 HAZİRAN'DA KEŞİF YAPILACAKMahkeme heyeti, 22 Haziran'da saat 15.00'da olay yerinde sanıkların ve tanıkların hazır edilerek keşif yapılmasına karar verdi. Heyet, sanıkların imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ Sultangazi'de 26 Haziran 2021'de Elif Çakal'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etmişti. Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T. Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürerken Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler sonrası kız çocuğunun yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. S.T. ve T. Y.  tekrar gözaltına alınmıştı. S.T tutuklanırken, T.Y.  ise  "ev hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ise daha sonra tutuklanmışlardı. Ancak soruşturma sırasında yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında 3 sanığın 25 Ekim 2021'de tahliyelerine karar verilmişti.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü'nün "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi", "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme", "Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istendi. Yaşı 18'den küçük olan S.T ve T.Y'nin ise çocuk ağır mahkemesinde davaları açıldı. Daha sonra davaların birleştirilerek 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına karar verildi.


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Kaynak: DHA

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