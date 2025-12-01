Elif Ceren Şanlı, Dünya Kick Boks şampiyonu oldu

İzmir'de yaşayan milli sporcu Elif Ceren Şanlı, 9 yaşında ailesinin desteği ile kick boksa başladı. 10 senedir ülkesini temsil etmek ve ailesini gururlandırmak için gece-gündüz çalıştığını belirten Şanlı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek 'Kick Boks K1' branşında 56 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Şanlı, elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra turnuvada 'En İyi Kadın Dövüşçü- Best Fighter' ödülüne de layık görüldü. 2 ay önce en büyük destekçisi olan babası Ali Şanlı'yı kalp krizi nedeni ile kaybeden Şanlı, "Annemi ve babamı, ülkemi gururlandırabilmek için çok çalıştım. Sonunda başardım. Bu başarımı da babama armağan ediyorum. Babama bir söz vermiştim. Bu sözümü de tuttum. Bu yüzden gurur duyuyorum" dedi.

'AZMİ, HIRSI VE HOCALARININ DA DESTEĞİYLE DE BURALARA KADAR GELDİ'

Kızı Elif'in kendileri için en büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Hatice Tuğba Şanlı (48) "Yaşadığım mutluluğu anlatmakla ifade edemem. En güzeli de şampiyonluğunu babasına hediye etmesiydi. Babası hep peşindeydi. Ben sadece arkasından destek verdim. Elif'te buralara gelebilmek için çok çaba sarf etti. Azmi, hırsı ve hocalarının da desteğiyle de buralara kadar geldi" diye konuştu.

'YILLARDIR BUGÜNÜN HAYALİNİ KURUYORDUK'

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli de "Çok gururluyuz, mutluyuz. Abu Dabi'de tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Ne mutlu Türk'üm diye başlık attık. Bu başarıyı ben Ali ağabeyimize armağan ediyorum. 10 yıldır Elif'le beraberiz. Yıllardır bugünün hayalini kuruyorduk. Çok şükür Rabb'im bize bunu nasip etti. Ülkemize, vatanımıza, milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'ELİF'TEN SONUNA KADAR EMİNDİK'

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Erkan Günerli de yaklaşık 4 ay turnuvaya aralıksız olarak hazırlandıklarının belirtip, "Çok güzel bir hazırlanma süreci geçirdik. Elif'ten zaten sonuna kadar emindik. O da bizi yanıltmadı. Dünya şampiyonu oldu. Dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi" dedi.