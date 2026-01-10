Elif Nur Asil Kanseri Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elif Nur Asil Kanseri Yendi

Elif Nur Asil Kanseri Yendi
10.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Elif Nur Asil, 3 yıl süren kanser savaşını kazandı ve başarı hikayesini paylaştı.

ANKARA'da 3 yıl önce 4'üncü evre lenf kanserine yakalanan Elif Nur Asil (21), 100'den fazla kemoterapi aldı, 1'i kemik iliği nakli olmak üzere 5 büyük ameliyat geçirdi. Saçlarının dökülmesinden peruğuna, kemoterapi sürecindeki anılarına, ameliyat masasında çektiği videoya kadar sanal medya hesabından paylaşıp diğer hastalara moral veren Asil, sıra dışı mücadelesiyle kanseri yendi.

Lisanslı atletizm sporcusu olan Elif Nur Asil, 12'nci sınıfın son döneminde vücudundaki ağrı, kalp sıkışması, sol tarafında uyuşma ve şiddetli nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerde Asil'in vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 11 santim olan 12 kitle tespit edildi. 18'inci yaş günü haftasında 4'üncü evre lenf kanseri teşhisi konulan Elif Nur Asil, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Asil, 100'den fazla kemoterapi aldı, 1'i kemik iliği nakli olmak üzere 5 büyük ameliyat geçirdi. Tedavisi nedeniyle kazandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne başlayamayan Elif Nur Asil, yaşadıklarını sanal medya hesabından paylaştı. Saçlarının dökülmesinden, peruğuna ve kemoterapi sürecindeki anılarına, ameliyat masasında çektiği videoya kadar her anını paylaşan Asil, sıra dışı mücadelesiyle diğer hastalara da moral verdi. Asil, 3 yılın sonunda kanseri yendi.

SANAL MEDYADA DUYURDU

Elif Nur Asil, kanseri atlattığını da yine sanal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Asil, "Hiçbir pürüz olmadan, hiçbir sorun olmadan sonuç aldım. Ameliyat bölgelerim de dahil olmak üzere iyileşmiş. 3 senedir yaşamadığım şey kalmadı, dile kolay. Hala şok içindeyim. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Film gibiydi. Hayatımın sonuna kadar böyle devam edeceğimi sanıyordum. Çok teşekkür ederim her zaman yanımdaydınız" dedi.

BALON UÇURMAK İSTİYOR

Asil, balon uçurarak kutlama yapmak istediğini takipçileriyle paylaştı. DHA'ya konuşan Elif Nur Asil, 2023'ten bu yana kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "İçimde 3 yılın verdiği burukluk var ama sevincimiz de o 3 yılın verdiği savaşın da kat kat üstünde. O yüzden mutluyuz. Hayatımın en tatlı zamanı diyelim; 18, 19, 20, 21 yaşlarım. Bu süreçlerin tamamı hastanede geçmiş olması ve eğitim hayatımın yarım kalması beni çok zorladı. Aslında biz hepimiz zaten iyiye gittiğimi biliyorduk ama tabii ki bunun tamamıyla temizlendiğini bir doktordan öğrenmek bizim için daha önemliydi. Hastaneye gittiğimde doktor 'Seninle çok görüşüyoruz ve artık seni görmek istemiyorum buralarda' dedi. 'Nasıl yani' diye sorduğumda, 'Artık sen hastaneye gelme. 3 aydan 3 aya artık kontrollerin başlasın. Hiçbir şeyin yok, daha ne istiyorsun?' dedi. İlk başta şoku atlatamadım, odadan çıktım, olduğum yerde zıplamaya başladım. Her seferinde 'Burası nüksetmiş, buradaki artmış' haberleri geliyordu. Ailem de biliyordu iyileşeceğimi. Çünkü kafada bitirmiştim zaten bu hastalığı. Ama tabii ki gerçekten uzmanından bunu duymak hepimizi o kadar hafifletti ki, gerçekten aşırı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'ANI YAŞAMAK İSTİYORUM'

Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü olan Asil, "Arkadaşlarımla, il dışından gelen birçok kişi ile kutlama yapmak isterim. Balon uçurmak istiyorum. ve aynı zamanda da fidan diktirmek istiyorum. Benim adıma fidan diken arkadaşlarım da var şu an. Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsüyüm. Türkiye'nin her yerinde, her yerinde arkadaşım var LÖSEV sayesinde. Her yerde bir evim, bir kapım var. O yüzden kutlamaya şehir dışından gelecek arkadaşlarım var. Şu an için tek planım, amacım gezmek. Çünkü 3 senem sürekli hastane odalarında ve evde geçti. Kendimi çok kapatmıştım aslında. Kendimi kapattığım için sanal medyaya vermiştim. Eğitim hayatım umarım devam eder ama ileriye dönük de çok plan yapmak istemiyorum. Çünkü anı yaşamak istiyorum. Sonuç olarak ne kadar plan yaparsak yapalım, bu şekilde başımıza bir şey geldiği için aslında daha anı yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten bir savaşın ön cephesinde savaşmışım gibi hissediyorum" diye konuştu.

KANSERLİ ÇOCUKLARA MORAL OLACAK

Asil, LÖSEV gönüllüsü olarak çalışmaya devam edeceğini ve kendi hikayesini anlatarak kanserle savaşan çocuklara moral olmaya çalışacağını söyleyerek, "Şu an aşırı mutluyum. En ufak bir şeyi dahi kafama takıp stres yapmak istemiyorum artık. Kanseri yenerek ikinci bir şansı hak ettim. Hayata ikinci kez tutunuyoruz. Aslında yeni hayatımın ilk zamanları diyebiliriz. Kanserle savaşan bir çocuğa, bir gence 'Ben de kanseri yendim' demek o kadar güzel bir şey ki. Bunu herhangi birisi söylese bu kadar etkilenmez. Ama kanseri yenmiş bir kişi olarak o gence, 'Ben kanseri yendim, sen de yeneceksin' mesajı vermek kadar güzel bir şey yok bence. Şu an kanseri atlatmış ve tekrar kansere yakalanmış birçok arkadaşım var. Sizi çok seviyorum. Zaten onlar bana umut olmuştu. Tekrar atlatacaklarını biliyorum. Çünkü bir kez yapan her zaman yapar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif Nur Asil Kanseri Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Anlaşma yakın Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:34:08. #7.11#
SON DAKİKA: Elif Nur Asil Kanseri Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.