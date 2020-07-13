Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotels, bir dizi yeni önlem ve güvenlik tedbirleriyle yeniden hizmete açıldı.

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotels, bir dizi yeni önlem ve güvenlik tedbirleriyle yeniden hizmete açıldı.

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Elite World Hotels, korona virüs pandemisi sebebiyle ara verdiği otelcilik faaliyetlerine, Elite World Sapanca ve Elite World Marmaris'in ardından Elite World Van'da da devam ediyor. Van'da şehrin merkezinde iş ve tatil için konforlu bir konaklama adresi olan Elite World Van, pandemi sebebiyle geçici olarak ara verdiği hizmetlerine Elite World CARE (Covid- 19 Anti Risk Ekibi) adını verdiği özel ekibi ve çalışmalarıyla devam ediyor. 230 oda kapasitesinin yüzde 50'siyle misafirlerini ağırlamayı planlayan Elite World Van; The Grill Ocakbaşı, One Bar, Coffee Company ve toplantı salonlarıyla misafirlerine en sağlıklı, güvenli ve konforlu hizmet verecek.


Elite World CARE adını verdikleri 12 kişilik özel ekiplerinin yeni süreçte aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirme yapacağını belirten Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık, bu sayede tedbirlerinin uygulanmasında kolaylık sağlanacağını ve ekibin yapacağı raporlamalarla misafir memnuniyetinin devamlılığı için sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceklerini söyledi. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı bu zorlu dönemi hep birlikte, en kısa zamanda ve mümkün olan en az hasarla atlatılacağına inandıklarını söyleyen Şınık, "Bizim en büyük ve en önemli önceliğimiz hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlığıdır. Elite World Hotels bünyesinde hijyen ve sağlık kurallarına uygunluğun garantisi Elite World CARE'dir. Bu yüzden Elite World CARE logosu gördüğünüz her noktada gerekli hijyen standartlarının sağlandığına güvenebilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da otellerimize yapılacak ziyaretlerde her zamanki Elite World misafirperverliği ve titizliğini sunmaya devam edeceğiz. Hazırlanan uygulama setleri ve alınan tedbirlerle ekip olarak misafirlerimiz ve çalışanlarımız için güven, konfor ve temizlik konularında sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bütün otel yöneticileri ve çalışanlarımız da alınan tedbirlere ve yeni uygulamalara çok hızlı bir şekilde adapte olarak titizlik ve disiplinle uygulamaya başladı. Ayrıca bu süreçte üyesi olduğumuz Uluslararası World Hotels Collection ile birlikte hareket ederek 'Because We Care' - 'Sizi önemsiyoruz' sloganımız ve tüm tedbirlerimizle Elite World Hotels olarak yeni dönem tatil konseptine hazırız" dedi.


Elite World Van'da iş ve tatil amaçlı konaklayacak misafirlerin güvenli, konforlu konaklama yapabilmeleri için her detayın titizlikle yeniden düşünülerek oluşturulduğunu dile getiren Şınık, otel içinde misafirlerin ve çalışanların uyması gereken sosyal mesafe kurallarını ve önerilerini içeren 'Elite World Sosyal Mesafe Planı'nın yürürlüğe geçirilerek uygulanmaya başlandığını belirtti. Resepsiyon, restaurant, asansör, oda ve ortak alan girişlerinde sosyal mesafeyi koruyacak ve misafir iletişiminin sağlıklı bir şekilde yönetilebileceği mesafelerin ayarlanması için gerekli ekipmanlarla hizmet verildiğini de sözlerine ekleyen Şınık, isteyen misafirlerin Elit World tarafından alınan Covid 19 önlemlerini; https://www.eliteworldhotels.com.tr/otel/otellerimizde-aldigimiz-covid-19-onlemleri.1311.aspx veya ewcare@eliteworldhotels.com.tr 'den görebileceklerini söyledi. - VAN

Koronavirüs, Marmaris, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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