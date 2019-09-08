Elmalı'nın başpehlivanı ali gürbüz
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Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz (1)Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:29 Kaynak: DHA
Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz (1)
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
Hasan DEMİRBAŞ/ELMALI (Antalya), (DHA) -
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