ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU - Son Dakika
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ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU

07.04.2022 09:59

MANİSA'daki Karaoğlanlı İlkokulu'nda görevli öğretmen Elmas Tefçi'nin (24) sahiplenip, 'Badem' adını verdiği köpek, her gün okulun kapısında bekliyor.

MANİSA'daki Karaoğlanlı İlkokulu'nda görevli öğretmen Elmas Tefçi'nin (24) sahiplenip, 'Badem' adını verdiği köpek, her gün okulun kapısında bekliyor. Öğretmenle okula gelip giden, teneffüs arasında da öğrencilerin oynadığı 'Badem', okulda herkes tarafından seviliyor.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Karaoğlanlı İlkokulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni Elmas Tefçi, 4 yıl önce Antalya'da sokak köpeğini sahiplenip, 'Badem' ismini verdi. Tefçi, 'Badem'i daha sonra yaşadığı Manisa Şehzadeler'in Karaoğlanlı Mahallesi'ne getirdi. Tefçi, kendisinin de mezun olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı Karaoğlanlı İlkokulu'na her gün köpeğiyle gidip gelmeye başladı. Her sabah evden okula kadar Tefçi ile giden 'Badem', okulun kapısından da bir an olsun ayrılmıyor.

'ÖĞRENCİLERİN ARKADAŞI OLDU'

Öğrencilerinin 'Badem' ile hayvan sevgisini öğrendiğini dile getiren Elmas Tefçi, "'Badem', her gün benimle okula gelip gidiyor. Buradaki öğretmenleri ve araçlarını tanıyor. Yabancıya verdiği tepkiyle okulun öğretmenlerine verdiği tepki aynı değil. Okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler de onu sahibi gibi sahipleniyor. Aynı zamanda öğrencilerin de arkadaşı oldu. Çocuklar teneffüslerde bizim gözetimimizde, bizim yanımızdayken onu sevebiliyorlar. Onunla hayvan sevgisini de öğreniyorlar. Öğrencilere herhangi bir zarar da vermiyor" diye konuştu.

Köpeklere zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Tefçi, "Köpekler insanlara en sadık hayvanlardandır. Onlara zarar vermemeye dikkat edelim. Sizi anlarlar. Sizin sevginizi de sinirinizi de anlayarak, size ona göre yaklaşırlar. Çok korumacıdırlar, aynı zamanda yabancılara karşı da korurlar. Karşıma bir yabancı geldiği zaman beni de koruyor" dedi.

'ARTIK KÖPEKLERDEN KORKMUYORUM'

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Aynur Gürbüz de "'Badem'i çok seviyoruz. Öğretmenimizin köpeği. Ona çok alıştık. Çok sevimli ve akıllı bir köpek" diye konuştu.

Öğrencilerden, 5'inci sınıfta eğitim alan Ecrin Erdemir ise "'Badem'i ilk gördüğümde tedirgin oluyordum ama çok alıştım. Artık köpeklerden korkmuyorum. 'Badem'i çok seviyoruz. Her gün yanımızda. Teneffüslerde bir arkadaşımız gibi bizimle oyunlar oynuyor" diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Betül Karagöz, 'Badem'in çok eğlenceli olduğunu söyledi.

'OKULUMUZUN ÜYESİ OLDU'

Karaoğlanlı İlkokulu'nun müdürü Murat Arpacı da 'Badem'in okula gelmesinin memnuniyetini dile getirerek, "Öğretmenimiz Elmas Tefçi aslında bizim öğrencimizdi. Bu okuldan mezun oldu. Son 2 yıldır bizimle görev yapıyor. Köpeği 'Badem' de artık bizim okulumuzun bir üyesi oldu. İlk zamanlarda 'Acaba 'Badem' öğrencilerimize zarar verir mi' diye tedirgin olduk ancak aksine öğrencilerimize zarar vermektense onlara hayvan sevgisini aşıladı. Çoğu öğrencimiz 'Badem' sayesinde köpek korkusunu yendi" dedi.

ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU
ELMAS ÖĞRETMENİN SAHİPLENDİĞİ 'BADEM' OKULUN MASKOTU OLDU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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