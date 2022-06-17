Elon Musk'ın Twitter hedefi belli oldu!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve roket üreticisi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, girişimleri ve söylemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki iş insanının sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimindeki sancılı süreç, hala devam ediyor. Öte yandan Musk, Twitter hedefini belirledi.

Elon Musk, Twitter'da 1 milyar kullanıcı istiyor

Elon Musk, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisini almak üzere. Öte yandan dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter için hedefleri belirlemeye devam ediyor. The New York Times'a göre Tesla'nın CEO'su, Twitter çalışanlarıyla çeşitli konular üzerine soru-cevap etkinliği düzenledi.

SpaceX çalışanları sitem etti: Elon Musk'a dayanamıyoruz

Yapılan etkinlikte en göze çarpan detay ise Elon Musk'ın Twitter hedefi oldu. Musk, şirket çalışanlarından daha sıkı çalışmalarını ve platformdaki kullanıcı sayısını 1 milyara ulaştırmalarını istedi. Twitter'ın şu anda 230 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Elon Musk'ın Twitter hedefi bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, platformun abonelik düzeninde yoğunlaşmasını istemişti. Öyle ki iş insanı, bu şekilde platformun 2028 yılına kadar aboneliklerden yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor.

Öte yandan şirketin Elon Musk'a devir işlemindeki kara bulutlar henüz dağılmış değil. Bunun en önemli nedeni ise bot ve spam hesaplar. Musk, platformdaki bot hesap sayısının Twitter'ın açıkladığından kat kat daha fazla olduğunu savundu ve isteklerini sıraladı. İş insanı, bu belirsizlik için platform yetkililerini suçluyor. Elon Musk, Twitter hedefine ulaşıp ulaşamayacağı şu anda merak konusu.

Siz Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini nasıl yorumluyorsunuz? Twitter'da 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşır mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.