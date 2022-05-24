Elon Musk mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru! - Son Dakika
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Elon Musk mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru!

24.05.2022 18:36
Elon Musk mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru!

Tesla Şangay tesisi, karantinanın bitmesinin ardından bir ayda toplamda 26 bin Model 3 ve Model Y üretti. İşte ayrıntılar...

2019'da patlak veren koronavirüs, tüm dünyanın dengesini bozdu. Pandemi nedeniyle neredeyse her sektörde üretim durma noktasına gelirken, fiyatlar da tavan yaptı. Tüm bunlara bir de küresel çip krizi eklenince işler iyice sarpa sardı diyebiliriz. Üreticiler bu süreçte gelen yoğun talebe karşılık vermek için mesai harcasa da bir süre sonra bu durumun mümkün olmadığını anlayarak kepenkleri indirdi.

Çin, otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip. Üretim konusunda sektörün yüzde 11'lik kısmını elinde bulunduran ülkede artan koronavirüs vakaları üzerine mart ayında kısıtlamalar geri gelmişti. Tesla dahil çeşitli şirketlerin fabrikaları da kapanırken, nisanda üretim yeniden başladı. Son olarak Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tesla Şangay fabrikasında yasakların ardından üretilen otomobil sayısını açıkladı.

Tesla Şangay tesisi sınırlı sayıda çalışanla üretim rekoru kırdı

Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından Tesla, uzun bir süredir Şangay fabrikasıyla gündemde. Tesis, artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta kapatıldı. Yaklaşık üç hafta süren karantina 18 Nisan'da bitti ve üretim sınırlı sayıda çalışanla -8 bin- ve tek vardiyayla yeniden başladı.

<a class='keyword-sd' href='/elon-musk/' title='Elon Musk'>Elon Musk</a> mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru!

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Şangay tesislerinde üretimin başlamasının ardından 19 Nisan ila 19 Mayıs tarihleri aralığında toplamda 26 bin Model 3 ve Model Y üretildiğini duyurdu. Bu veriler, tüm zamanların rekoru olmasa da fabrikanın sınırlı sayıda çalışanla ve tek vardiyayla sadece bir ayda Avrupa'ya normalden 8 bin adet daha fazla otomobil sevk ettiği anlamına geliyor. Slovenya'ya 4 bin 767 ve Belçika'ya ise 4 bin 27.

Tesla Model Y alevler içinde kaldı!

Fabrikanın üretime böyle devam etmesi halinde toptan sevkiyatının 65 bin ila 71 bin aralığında olması bekleniyor. Eylül 2021 – Mart 2022 aylarını kapsayan dönemde aylık ortalama 53.000 bin adet aracın üretildiğini hatırlatalım.

Reuters'ın haberine göre Tesla'nın Şangay tesisindeki günlük üretim, bugünden itibaren 2 bin 600 adede çıkarıldı. Salgının bir önceki döneminde fabrikanın günlük üretim kapasitesi yaklaşık 1.000 adetti. Üretim kapasitesindeki artışın ardından Tesla'nın haftalık otomobil üretiminin 16 bine yakın olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomotiv sektöründe pandeminin etkileri azalıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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