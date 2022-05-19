Elon Musk'tan gündemi sarsacak 'siyasi saldırı' açıklaması

Son zamanlarda Twitter satın alımıyla gündemde olan Elon Musk'tan yine ilginç açıklamalar geldi. Siyasetçilerle arası iyi olmayan milyarder isim, bir kez daha siyasetçilere değindi. Daha önce ABD politikasını ve ABD Başkanı Biden'ı eleştiren Tesla CEO' su, şimdi de siyasi saldırı yaşayacağını iddia etti.

Elon Musk siyasi saldırılara dikkat çekti: Önümüzdeki aylarda artacak

Platformdaki sahte hesapları gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma planını durduran Tesla CEO'su, kendisine yönelik siyasi saldırıların önümüzdeki aylarda büyük ölçüde artacağına inanıyor. Halihazırda ABD'li politikacılarla arası iyi olmayan Musk, son açıklamasıyla tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı? Birinci ağızdan açıklama!

Elon Musk paylaştığı tweetler ile sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı tarafından paylaşılan son açıklamada, "Bana yönelik siyasi saldırılar önümüzdeki aylarda çarpıcı biçimde artacak" denildi.