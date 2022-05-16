Elon Musk'tan Netflix'in yeni hamlesine övgü! - Son Dakika
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Elon Musk'tan Netflix'in yeni hamlesine övgü!

16.05.2022 20:34
Elon Musk'tan Netflix'in yeni hamlesine övgü!

Yayın devi Netflix, iş yeri kültürü güncellemesiyle çalışanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bunun üzerine Elon Musk, Netflix'i övdü.

Geçtiğimiz günlerde Netflix, çalışanlarına gönderdiği bir mailde, aynı düşüncede olmadıkları ya da tehlikeli buldukları içeriklerde çalışamayanlar çalışanlar için Netflix'in iyi bir yer olmadığını belirtti.

Bu haber üzerine gündemden düşmeyen Elon Musk, yeni kuralları açıklayan bir Tweet'e yanıt verdi. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Musk, Netflix'in yeni hamlesini övdü.

Netflix'ten dev hamle: Canlı yayın özelliği üzerinde çalışıyor!

Elon Musk, Netflix'in çalışan hamlesini destekledi

Netflix, 2017'den bu yana ilk kez iş yeri kültürü kurallarını güncelledi. Bunun yanı sıra kurallara 'Sanatsal İfade' adlı yeni bir bölüm de ekledi. Güncellenen kültür notu, hizmetin tüm düzenlemelerini herkesin sevmeyeceğini ve kabul etmeyeceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra kurallarda şu ifadeler yer alıyor.

Çalışanlar olarak, bazı başlıkları kendi kişisel değerlerimizi aykırı bulsak bile Netflix'in çeşitli hikayeler sunduğu ilkesini destekliyoruz. Rolünüze bağlı olarak, zararlı olduğu düşündüğünüz başlıklar üzerinde çalışmanız gerekebilir. İçerik genişliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir.

Elon Musk'tan Netflix'in yeni hamlesine övgü!

Şirket politika değişikliğini, artan rekabet, şifre paylaşımı, enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi faktörlerle suçladığı rekor bir müşteri kaybının ardından yaptı. Bunun üzerine Musk, Netflix'in bu adımını desteklediğini, "İyi bir hamle" diyerek gösterdi.

Good move by @netflix

— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

Birkaç hafta önce Musk, Netflix'in abone kaybetmesine sert bir cevap verdi. Twitter'dan paylaştığı "Uyanmış zihin virüsü Netflix'i izlenemez hale getiriyor" sözleri, çeşitli yerlere çekildi. Sonunda ise Netflix'in politik doğrucu içeriklerden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Netflix, transfobik açıklamalar yaptığı Dace Chappelle komedi özelini gösterdiği için bazı çalışanlar tarafından eleştirilerle karşılaştı. Buna rağmen özel yayın hizmetinden de çekilmedi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Elon Musk, Netflix, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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