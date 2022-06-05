Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika
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Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama

05.06.2022 16:38
Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama

Tesla CEO'su Elon Musk, işten çıkarma ilgili ortaya atılan iddialar için Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla'da 10.000 çalışanın işten çıkarılacağı iddia edilmişti. Elon Musk, Tesla için işten çıkarma ile ilgili Twitter'dan yazılan iddialara yanıt verdi.

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Çip ve tedarik sorunları, otomotiv sektörü de derinden etkiledi. Yakında küresel bir ekonomik kriz çıkacağını düşünen Musk, üst düzey yöneticilere e-posta gönderdi. Olası krizi değerlendiren Musk, yöneticilerden ofise dönmelerini veya istifa etmelerini istedi.

Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama

Yayınlanan SEC dosyasına göre Tesla, geçen yılın sonunda 100.000 kişiyi istihdam etti. Whole Mars Catalog adlı Twitter hesabı, önümüzdeki 12 ay içerisinde Tesla'da çalışan sayısının artacağını duyurdu. Tweet'e cevap veren Musk, "Toplam çalışan sayısı artacak, ancak maaşlı çalışan sayısı büyük oranda sabit kalacak." ifadelerine yer verdi.

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Reuters raporuna göre Musk, işte çıkarmalara batarya teknolojileri alanında çalışanların dahil olmayacağını söyledi. Musk'ın maaşlı personel sayısını yüzde 10 azaltmak istediği yayınlanan raporda yer alıyor.

Tesla sözcüsü, Insider tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Şirkerin yakın zamanda çalışanlarını işten çıkarmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika

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