EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti - Son Dakika

EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından düzenlenen 19'uncu Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi Projesi, geniş katılımla Batman'da gerçekleştirildi.

EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti, System.String[]

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından düzenlenen 19'uncu Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi Projesi, geniş katılımla Batman'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), ZioN Psikiyatri Akademisi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği işbirliği ile Batman ili merkezli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş katılımlı EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, yeniden işleme ve psikoterapi) Eğitimi Projesi gerçekleştirildi.

ZioN Psikiyatri Akademisi tarafından 19'uncu Batman'da gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Akreditasyonlu Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi sonrası konuşan EMDR Eğitmeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, "Türkiye'deki 19'uncu EMDR eğitimimizi Güneydoğu'nun gelişmiş ili olan Batman' da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Eğitime ilgi ve katılım oldukça fazlaydı. Katılımcıların zaten deneyimli ve donanımlı ruh sağlığı profesyonelleri olduklarını görmek onur vericiydi" dedi.

Dr. Onur Okan Demirci, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"EMDR yöntemi 'göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme' olarak bilinen bir psikoterapi yöntemidir" diyen Psikiyatrist Dr. Demirci, "EMDR yöntemi ile birlikte psikoloji dünyasında yeni, çağdaş ve modern gelişimlere adım atılmıştır. EMDR yöntemi bugün birçok zorlu psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta tedavi edici bir şekilde uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar birçok EMDR eğitimi düzenlediklerini ve bu eğitimler sonucunda katılımcı olan ruh sağlığı profesyonellerinin EMDR yöntemini başarı ile uygulayarak birçok kişinin ruh sağlığının gelişmesine ve iyileşmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Dr. Demirci, EMDR yöntemini yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak adına daha fazla EMDR uygulayıcısı yetiştirmek ve EMDR profesyonellerini daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak üzere teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Eğitim programlarında İstanbul ve Ankara dışında buna ihtiyaç duyulan tüm bölgere hizmet ulaştırma amacı taşıdıklarını belirten Dr. Demirci, "Var gücümüzle eğitim hayatlarında yer almaya çalıştığımız EMDR eğitimi katılımcıları ile daha kaliteli eğitimlere adım atacağımıza ve ülkemizdeki ruh sağlığı alanında daha iyi bir geleceğe sahip olacağımıza inancım her geçen gün artmaktadır" dedi.

"Ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği"

EMDR yönteminin ülkemizde henüz çok yeni bir psikoterapi tekniği olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, "EMDR yöntemini artık temel düzey, ileri düzey ve çocuk EMDR uygulamaları olarak tek bir eğitimde birleştirdik. Böylece katılımcıların hem maddi olarak hem de zamandan tasarruf etmelerini sağladık. Eğitimler sonrası da vaka süpervizyon desteklerimizi katılımcıların EMDR yöntemini en iyi şekilde uygulayacakları duruma gelene kadar devam ettirmekteyiz. Böylece uzun soluklu ve sağlam temelli eğitim hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

Daha iyi bir gelecek, daha iyi yaşam standartlarına ve daha iyi ruh sağlığına sahip bir ülke için hep birlikte çok çalışmak gerektiğine değinen Dr. Demirci, "Varoluşumuzun geleceği için daha nice kaliteli eğitimlerde birlikte olmak en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Dr. Demirci, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu nitelikli projede birlikte çalıştığımız ve desteklerini her an yanımızda hissettiğimiz Batman Valisi ve Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hulusi Şahin'e, Batman İl Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Hakan Pamukçu' ya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Alanlı'ya, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube Başkanı Psikolog Yasir Atalay'a veBatman İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanlığından Uzman Şehmus Aslan' a bilime ve insani değerlere önemli katkılarından dolayı teşekkürlerimi borç bilirim".

EMDR eğitimi projesinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Psikolog Yasir Atalay, "EMDR eğitimi projesini Batman da gerçekleştirebilmek uzun zamandır hayalimizdi. EMDR yöntemini Güneydoğu Anadolu bölgesine kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. EMDR Eğitimcimiz Dr. Onur Okan Demirci ile çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci geçirdik. Amacımız bölgemizde böyle etkili ve kaliteli eğitimleri yaygınlaştırmak olacaktır" şeklinde konuştu. - BATMAN

Batman, Düzey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi         
14:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı         
13:03
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi         
22:18
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi         
22:11
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi         
21:37
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor         
21:09
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü         
20:43
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı         
18:35
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 18:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EMDR Eğitimi Projesi, Güneydoğu'da devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei