Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseliyor - Son Dakika
Politika

Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseliyor

22.01.2026 03:32
TBMM, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran teklifi kabul etti. Görüşmeler devam ediyor.

)-En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

"Emeklilerimiz için daha iyi şartlar hazırlanmaya devam edilecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Esasen, emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın alım gücünün korunması ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının sağlanması şarttır. Bu amaçla, uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının sonuçları alınmaya başlanmış, vatandaşlarımızın hayat pahalılığının azaldığını daha yakından hissedeceği bir dezenflasyon süreci devam etmektedir. Hatırlanacağı gibi, emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi uygulamaları başlatılmış, bu uygulamalar sosyal güvenliğin önemli koruma kalkanlarından biri haline gelmiştir. Bununla birlikte, yapılanlarla sınırlı kalınmayacak, emeklilerimiz için daha iyi şartlar hazırlanmaya devam edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emeklilerimizin yanındayız ve onların insanca yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir hayat standardına kavuşturulmalarını gerekli görüyoruz. Emeklilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın gelirlerinin onları enflasyona ezdirmeyecek seviyede tutulmasını amaçlıyor, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi, ülkemizi büyütürken daha adil bir gelir dağılımı tesis etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bütçe imkanlarımız genişledikçe emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırmaya çalıştık"

Emeklilerin yıllardır döktükleri alın teriyle Türkiye'nin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Ak Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, "Kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette, görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunmuştur. Emeklilerimiz tüm bunların yanında sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırmıştır. Bizler emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine ve şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine, emeklilerimize karşı daima dürüst olduk. Vaat yarışına girmek yerine bütçe imkanlarımız genişledikçe emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır. Hükümetlerimiz döneminde emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve sosyal destek ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek temel önceliğimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

Emekli aylığı düzenlemesinin bulunduğu 7.madde kabul edildi. Teklifin 8 maddeden oluşan ilk bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olurken Meclis Başkanvekili Celal Adan teklifin geriye kalan maddelerini saat 14.00'de Genel Kurul'da görüşmek üzerine birleşimi kapattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

