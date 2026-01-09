Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak

09.01.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifini Meclis'e sundu.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, içerisinde en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek maddenin de yer aldığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Güler, "Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Tapu kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükminde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükminde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Tekliflerin içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerde vermiş olduğu bazı iptal kanalları vardı. Bu teklifimizde en önemli maddelerimizden biri SSK ve Bağ- Kur emeklileri aylıkları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak memur ve emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak arttırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ- Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12.19 oranında; memur emekli aylıkları ise yüzde 6.85 orandaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18.60 oranında arttırılmaktadır. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12.19'un üzerinden yaklaşık bu oran Emekli Sandığı'dan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

"Bu orandan yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmakta"

Toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişiydi. Şimdi 20 bin TL'ye bu oran arttırılmak suretiyle bu orandan yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Toplamda mevcut bütçe kapsamı içerisinde bütçe disiplinini bozmadan herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından da bazı kalemlerde de uygulamalar yapılmak suretiyle bu aradaki SGK'nın ihtiyacı olan fark Hazine'den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir.

Bu teklifimizde ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aday memurların adaylık sürecindeki ilişik kesme nedenlerinin yine Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda açık ve nesnel kriterlere göre yeniden düzenliyoruz. Disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda idarenin yeniden ceza tesisi yapabilmesi için gereken süreci Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda netleştiriyoruz. Yine kanun teklifimizde Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin denetim usüllerinin de Anayasa Mahkemesi'nin iptal edilmesi nedeniyle yine bu denetim usullerini Anayasa Mahkememizin aramış olduğu şartlar dahilinde belirledik.

"Yüksek aidat kaynaklı şikayetlere yönelik de bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz"

Diğer kanun teklifimiz ise toplam yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 31 maddeden oluşuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri de 11 ilimizi ilgilendiren birçok kanun teklifinin de değiştirilmesi özellikle yapı güvenliğinin artması ve buna bağlı olarak gerek zemin iyileştirmesi gerekse buna yönelik bu inşa süreçlerindeki pek çok husus da yine bu kanun teklifimizde düzenleniyor. Yapı güvenliğinin arttırılmasını denetimsiz ve plansız yapılaşmanın önlenmesini, yangın güvenliği başta olmak üzere yapıların tüm yaşam döngüsü boyunca etkin şekilde izlenmesini, bu çerçevede de ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelere olabildiğince yer vermeye çalıştık. Yine Tapu Kanunumuzda yapılan düzenleme ile yetkili kuruluşların hazırlamış olduğu değerleme raporlarının da taşınmaza ilişkin bu verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor. Özellikle son dönemlerde site yönetimlerinden yüksek aidat kaynaklı şikayetlere yönelik de bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe veya haksız taleplere son vermeyi amaçlıyoruz.

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenleme ile de yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesabı ortaya çıkartılmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda da bir önlem geliştiriyoruz. Dolayısıyla ileride meydana gelecek mülkiyet sorunları ve kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu surette engellemiş olacağız. Toplu Konut Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle TOKİ sözleşmelerinde elektronik ortamda da kimlik doğrulama yapılabilmesi yapılmasını arzu ediyoruz. TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz. Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle de Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrasında ortaya çıkan bazı hukuki belirsizlik ve boşluklar giderilmekte, bu kanunda çevre danışmanlık firması ve yetkilendirilmiş kişi tanımları kanun düzeyine taşınarak uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk alanlarını da yeniden belirliyoruz."

"İşverene asgari ücret noktasındaki desteğimizi vermeye devam edeceğiz"

Kanun tekliflerine ilişkin bilgilendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığının görüşme takvimine ilişkin, "Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'muza gelecektir. Ondan sonra da Genel Kurul gündemini belirlemeye çalışacağız. Bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Kanun yürürlülük maddesi 1 Ocak 2026 olacağı için kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren arada farklar yine emeklilerimizin hesabına yatırılacaktır" dedi.

İşveren desteğinin de bin liradan bin 270 liraya çıkartıldığını belirten Güler, "Burada da mevcut istihdamın korunması ve işverenimize de asgari ücret noktasındaki desteğimizi de vermeye devam edeceğiz" dedi.

Halihazırda 20 bin lira maaş alan emeklilerin kademeli bir şekilde maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin soruya ise Güler, "Bizim hazırladığımız kanun teklifi geçmiş yıllarda da uygulanan durum ve kural şudur; biz emekli maaşlarımızla ilgili herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. 5510 sayılı Kanunumuz bir emeklinin aldığı emekli aylığını oluşturan üç husustan behsediyor. Bunu oluşturan emeklimizin prim miktarı, ödediği süre ve emeklimizin yaşıdır. Bu üç husus mevcut emekli maaşını ortaya koyan kurallardır. Biz burada bu kurallara dair düzenleme yapmıyoruz. Bizim yaptığımız insanların geçimini bir nebze rahatlatma adına Hazine'den yapmış olduğumuz bir desteklemedir" dedi.

"Bütün partilerin sorumluluk sahibi olarak açıklamalarına dikkat etmesi lazım"

Emeklilik sistemine ilişkin köklü bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Güler, şu şekilde yanıt verdi:

"Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine baktığımızda emeklilik yaşının 65 yaşın altında olmadığını görüyorsunuz. Bizim esas sistemimiz ödemiş olduğumuz prim miktarı ve ödemiş olduğunuz süresi ve yaşınız emeklilikte alacağınız ücreti de belirliyor. Bizim geçmiş yıllardan bugüne çok düşük yaşlarda emeklilerimiz sisteme dahil oldular. Aslında çok daha ileri yaşa kadar prim ödemesi ve emeklilik sistemine dahil olması beklenirken bu husus maalesef bazı özel durumlardan dolayı geçmişten bugüne geldi. Bu sistemi sizin taşımanız lazım. Bizim emeklilik sistemimizde 17 milyon 720 bin emeklimiz var. Bunların sağlık hizmetlerini sürdürmeniz lazım. Avrupa'da pekçok ülkede emeklinin sağlık hizmetinden ücret ödemeden yararlanması diye bir husus yok. Emeklilik sistemi sadece ücret olarak belirlenmez. Bu hizmetler ve ücretlerin bütçesi Sosyal Güvenlik Başkanlığımızdan karşılanıyor. İnsanlar daha yüksek emekli maaşı almak için hem yüksek prim ödüyorlar hem de uzun süre ödüyorlar. Dolayısıyla o kişiler daha yüksek emekli maaşı alıyor bu evrensel bir şey."

Güler, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise "Bütün partilerin sorumluluk sahibi olarak açıklamalarına dikkat etmesi lazım. Terörsüz Türkiye komisyonumuz iki ay toplantılarını uzattı. Sunduğumuz rapordaki en önemli başlıklardan biri bizim ulusal güvenliğimizin ve sınır güvenliğimizin çok önemli bir hattı güney bölgemiz olarak belirttik. Özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ülkemizin sınır güvenliğine doğrudan etkisi var. Sınır bölgesinde asla bir terör yapılanmasına izin verilemeyeceğini belirttik. Şunu çok net görelim; Suriye'nin üniter yapısı ve toplumsal güvenliği ve oradaki merkezi hükümetin kendi otoritesini ve kamu düzenini sağlaması açısından mutlaka desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Negatif çıkmak zaten olması gereken İrem Derici'den dikkat çeken çıkış: Negatif çıkmak zaten olması gereken
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü
Nicolo Zaniolo taraftarlarını korkuttu Nicolo Zaniolo taraftarlarını korkuttu
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
Putin’in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal’e benziyor Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
14:22
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
14:14
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
14:03
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri
Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:20:36. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Aylığı 20 Bin TL Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.