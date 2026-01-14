Emekli Aylığı İçin Kritik Fırsat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli Aylığı İçin Kritik Fırsat

14.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65+ Yaşlı Hakları Derneği, emekli aylığının artırılmasını destekleyerek onurlu yaşlanma çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - 65+ Yaşlı Hakları Derneği, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören Kanun Teklifi'nin milyonlarca emekli için "onurlu yaşlanma hakkı" açısından kritik bir fırsat olduğunu belirterek, TBMM'de görev yapan milletvekillerini düzenlemeyi desteklemeye davet etti.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek açıklamasında, teklifin özellikle ekonomik kriz koşullarında yaşamını sürdüren emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için "önemli bir fırsat" olduğu belirtilerek, başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Açıklamada, öngörülen artışa rağmen mevcut emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi ve bunun "yoksullaşmadan, yoksunlaşmadan ve yalnızlaşmadan onurlu yaşlanma hakkı"nı zayıflattığı ifade edildi.

"Onurlu yaşlanma hakkı anayasal ve uluslararası bir haktır"

Dernek, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yönelik çağrısında, onurlu yaşlanma hakkının yalnızca sosyal bir beklenti değil; Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu hatırlattı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Başlangıç bölümünde her vatandaşın "onurlu bir hayat sürme" hakkına sahip olduğunun belirtildiği; Anayasa'nın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkının, 61. maddesinde ise yaşlıların devletçe korunacağının hüküm altına alındığı ifade edildi. Dernek ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 22. ve 25. maddeleri, Avrupa Sosyal Şartı'nın 23. maddesi, Birleşmiş Milletler Yaşlı Bireylere İlişkin İlkeler ile CEDAW gibi uluslararası düzenlemelere atıfta bulundu.

"Ekonomik büyümenin imkanları toplumsal dayanışmayla değerlendirilmelidir"

Açıklamada, emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önünde "kritik bir fırsat" olduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünün resmi olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, bu imkanların partilerüstü bir anlayış ve toplumsal dayanışma bilinciyle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Dernek, düzenlemenin sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi için önemli olduğuna da dikkat çekti.

Emeklilerin seçmen ağırlığına dikkat çekildi

Dernek açıklamasının sonunda milletvekillerine yönelik bir bilgi notuna yer verildi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı alan 12 milyon 171 bin 739 emekli, son seçim dönemindeki kayıtlı yaklaşık 58 milyon seçmenin yüzde 21'ini oluşturuyor. Bilgi notunda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekili bulunan Denizli, İstanbul, İzmir, Bursa ve Karabük'te yaşlılık aylığı alanların her 100 seçmende 19'unu teşkil ettiği; Samsun'da her 100 seçmenden 15'inin, Antalya'da ise 14'ünün yaşlılık aylığı aldığı belirtildi. Dernek, bu verilerin emeklilerin toplumsal ve siyasal temsili açısından önem taşıdığına işaret etti.

Açıklamada, 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin tüm yaşlıların onurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebileceği; kuşaklararası dayanışmaya değer veren bir toplum vizyonuyla hareket ettiği vurgulandı. Derneğin, yaşlıların refahını ve topluma katılımını artıracak model ve savunuculuk faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yaşlanma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Aylığı İçin Kritik Fırsat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

18:50
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:40
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:21:35. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Aylığı İçin Kritik Fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.