Emekli Aylığı İçin Kritik Fırsat

(İSTANBUL) - 65+ Yaşlı Hakları Derneği, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören Kanun Teklifi'nin milyonlarca emekli için "onurlu yaşlanma hakkı" açısından kritik bir fırsat olduğunu belirterek, TBMM'de görev yapan milletvekillerini düzenlemeyi desteklemeye davet etti.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek açıklamasında, teklifin özellikle ekonomik kriz koşullarında yaşamını sürdüren emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için "önemli bir fırsat" olduğu belirtilerek, başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Açıklamada, öngörülen artışa rağmen mevcut emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi ve bunun "yoksullaşmadan, yoksunlaşmadan ve yalnızlaşmadan onurlu yaşlanma hakkı"nı zayıflattığı ifade edildi.

"Onurlu yaşlanma hakkı anayasal ve uluslararası bir haktır"

Dernek, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine yönelik çağrısında, onurlu yaşlanma hakkının yalnızca sosyal bir beklenti değil; Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu hatırlattı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Başlangıç bölümünde her vatandaşın "onurlu bir hayat sürme" hakkına sahip olduğunun belirtildiği; Anayasa'nın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkının, 61. maddesinde ise yaşlıların devletçe korunacağının hüküm altına alındığı ifade edildi. Dernek ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 22. ve 25. maddeleri, Avrupa Sosyal Şartı'nın 23. maddesi, Birleşmiş Milletler Yaşlı Bireylere İlişkin İlkeler ile CEDAW gibi uluslararası düzenlemelere atıfta bulundu.

"Ekonomik büyümenin imkanları toplumsal dayanışmayla değerlendirilmelidir"

Açıklamada, emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önünde "kritik bir fırsat" olduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünün resmi olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, bu imkanların partilerüstü bir anlayış ve toplumsal dayanışma bilinciyle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Dernek, düzenlemenin sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi için önemli olduğuna da dikkat çekti.

Emeklilerin seçmen ağırlığına dikkat çekildi

Dernek açıklamasının sonunda milletvekillerine yönelik bir bilgi notuna yer verildi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı alan 12 milyon 171 bin 739 emekli, son seçim dönemindeki kayıtlı yaklaşık 58 milyon seçmenin yüzde 21'ini oluşturuyor. Bilgi notunda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekili bulunan Denizli, İstanbul, İzmir, Bursa ve Karabük'te yaşlılık aylığı alanların her 100 seçmende 19'unu teşkil ettiği; Samsun'da her 100 seçmenden 15'inin, Antalya'da ise 14'ünün yaşlılık aylığı aldığı belirtildi. Dernek, bu verilerin emeklilerin toplumsal ve siyasal temsili açısından önem taşıdığına işaret etti.

Açıklamada, 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin tüm yaşlıların onurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebileceği; kuşaklararası dayanışmaya değer veren bir toplum vizyonuyla hareket ettiği vurgulandı. Derneğin, yaşlıların refahını ve topluma katılımını artıracak model ve savunuculuk faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.