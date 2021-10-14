Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutlarındaki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre apartmanın temizliğini yapan görevli 8'inci kata geldiğinde çok pis koktuğunu fark etti.

HAYVAN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Bunun üzerine görevli, yalnız yaşayan emekli doktor Kemal K'nin dairesinin önündeki dolaplarda hayvan ölebileceğini düşünerek kontrol etti ancak hiç bir şey bulamadı. Kemal K'nin dairesine doğru yaklaştığında kokunun daireden geldiğini fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POMPALI TÜFEKLE VURULMUŞ

Olay yerine gelen ekipler çilingir çağırıp eve girdiklerinde Kemal K'nin pompalı tüfekle vurulduğunu fark etti. Polisin yaptığı ilk incelemede emekli doktorun intihar ettiği değerlendirildi. Kemal K'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Kemal K'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.